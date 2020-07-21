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ТАСС

Корабли ВМФ России получат управляемые артиллерийские снаряды

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А-190Э
Установка А-190Э ведет огонь на полигоне Ржевка в ходе показательных стрельб в рамках выставки МВМС-2007 (Санкт-Петербург, 28 июня 2007 г.).
Источник изображения: http://missiles.ru

Гендиректор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных напомнил, что 100-мм артиллерийская установка А-190-01 поставляется для оснащения кораблей ВМФ России с 2012 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские боевые корабли, вооруженные артиллерийскими установками А-190-1, в ближайшей перспективе получат управляемые артиллерийские снаряды. Об этом в понедельник в интервью ТАСС сообщил гендиректор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных.

"Практика применения А-190-01 в ходе учений подтверждает ее эффективность, которая еще более возрастет при внедрении созданных боеприпасов нового поколения, включая управляемые. Это вопрос ближайшей перспективы", - сказал Закаменных.

Он напомнил, что 100-мм артиллерийская установка А-190-01 поставляется для оснащения кораблей ВМФ России с 2012 года. Она была разработана по заданию главного командования Военно-морского флота (ВМФ) на замену артустановки АК-176, до недавнего времени самой массовой на флоте.

ЦНИИ "Буревестник" разработал АК-176 еще в конце 1970-х годов, с тех пор ее модернизационный потенциал практически исчерпан. Закаменных подчеркнул, что А-190-01 существенно превосходит ее по важнейшим характеристикам.​​

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Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Буревестник
Проекты
Военные учения
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