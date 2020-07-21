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ТАСС

В ЦНИИ "Буревестник" сообщили, что из комплекса "Деривация-ПВО" сделают боевого робота

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Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО"
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Такой комплекс, помимо боевых машин, будет включать в свой состав также наземные и воздушные беспилотные средства разведки и корректировки огня

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" в перспективе будет полностью роботизирован, а также получит машину дистанционного управления огнем и различные беспилотники для разведки и целеуказания. Об этом в понедельник в интервью ТАСС рассказал гендиректор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных.

"Уровень автоматизации процессов подготовки и производства стрельбы, дистанционное управление модулем вооружения с автоматизированных рабочих мест в шасси боевой машины, оснащение современным оптико-электронным прицельным комплексом вплотную приблизило боевую машину "Деривация-ПВО" к исполнению функции ключевого компонента роботизированного артиллерийского комплекса", - сказал Закаменных.

По его словам, такой комплекс, помимо боевых машин, будет включать в свой состав также наземные и воздушные беспилотные средства разведки и корректировки огня, машины дистанционного управления огнем.

"Боевую машину предстоит доработать для функционирования в безэкипажном режиме, создать защищенные каналы дистанционного управления, модернизировать программное обеспечение. Работы еще очень много, включая создание отечественной электронной компонентной базы нового уровня", - пояснил Закаменных.

"Деривация-ПВО" была впервые продемонстрирована на форуме "Армия-2018". Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм.

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Страны
Россия
Продукция
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