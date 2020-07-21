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ТАСС

В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм

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Боевой модуль АУ-220М
Необитаемый боевой модуль АУ-220М с 57-мм пушкой разработки ОАО «ЦНИИ «Буревестник».
Источник изображения: ОАО «Уралвагонзавод»

Специалисты ВМФ положительно оценивают возможность его применения на кораблях и катерах небольшого водоизмещения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО" создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм. Об этом в понедельник в интервью ТАСС сообщил гендиректор ЦНИИ Георгий Закаменных.

"С использованием научно-технического задела ОКР "Деривация-ПВО" мы создали корабельное исполнение 57-мм артиллерийского модуля. Специалисты ВМФ положительно оценивают возможность его применения на кораблях и катерах небольшого водоизмещения", - сказал Закаменных.

АУ-220М представляет собой необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Он предназначен для вооружения различных боевых машин, прежде всего боевых машин пехоты, как имеющихся (при их модернизации), так и перспективных - на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Модуль может быть также использован в качестве вооружения кораблей малого водоизмещения и катеров.

Артустановка имеет круговое вращение, дальность стрельбы - до 14,5 км с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. Размещаемый боезапас составляет 80 унитарных боеприпасов. В боекомплект входят 57-мм снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый, что позволяет эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты, а также наземную легкобронированную технику и полевые укрепления.

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Россия
Продукция
Армата
АУ-220М
Бумеранг
Деривация-ПВО
Курганец-25
Компании
Буревестник
Уралвагонзавод
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