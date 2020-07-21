Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск

Полевые пункты управления соединений и воинских частей, привлекаемых к внезапной проверке боевой готовности войск, развернуты с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах, сообщает Минобороны РФ в понедельник, 20 июля.

В назначенных районах подразделения управления развернули средства связи и организовали единую систему управления войсками.

В военном ведомстве отметили, что в целях соблюдения маскировки в местах развертывания пунктов управления проведены необходимые инженерные работы. Полевые пункты управления надежно замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки разведывательно-диверсионных групп и боевых дронов. Защиту от нападения обеспечивают подразделения военной полиции, приданные им расчеты войсковой противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы.

На пунктах управления в режиме реального времени осуществляется непрерывный мониторинг всех мероприятий, сбор и обобщение донесений.

В Минобороны отметили, что бесперебойная связь привлекаемых к внезапной проверке воинских частей и подразделений, прохождение сигналов управления и обратной информации на всех уровнях войсковых звеньев обеспечиваются с использованием возможностей современных автоматизированных систем управления войсками, способными передавать информацию как по традиционным УКВ и КВ-радиоканалам, так и с помощью новейших высокоскоростных средств связи.

Кроме того, в целях своевременного выявления объектов и живой силы условного противника задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов.

О внезапной проверке боеготовности войск сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что соответствующее поручение отдал глава государства Владимир Путин.

Ранее, 18 июля, Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск.

Вместе с тем официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже успела осудить Россию за несоблюдение условий прозрачности при проведении проверки боеготовности.

Ожидается, что внезапная проверка боеготовности войск закончится 21 июля. Всего запланировано более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.