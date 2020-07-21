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Российская газета

Российские моряки проконтролируют американский эсминец в Черном море

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Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США "Портер".
Источник изображения: LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent

В акваторию Черного моря зашел военный корабль Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. О наблюдении за эсминцем сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями корабля Porter ВМС США, зашедшего в акваторию 19 июля в 19:45", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

С начала года уже пятый военный корабль США заходит в Черное море. Сообщается, что эсминец Porter примет участие в учениях Sea Breeze-2020, которые начнутся 20 июля. Всего в них задействуют две тысячи военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов из девяти стран: Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции, Франции и Украины.

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