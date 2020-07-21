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ТАСС

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ "Аль-Амаль"

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Марс
Марс.
Источник изображения: © Justin Cowart/CC BY 2.0 via Flickr

Главная задача миссии - изучение марсианской атмосферы и климата

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима. Запуск в прямом эфире транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries.

Отправка зонда "Аль-Амаль" дважды откладывалась из-за неблагоприятных погодных условий. В Японии больше недели шли ливневые дожди, которые привели к оползням и подтоплениям на юго-западе страны.

Аппарат весом около 1350 кг создан при сотрудничестве Космического агентства ОАЭ, Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида и трех американских университетов. Он оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.

Главная задача миссии - изучение марсианской атмосферы и климата. В частности, с помощью зонда "Аль-Амаль" ученые будут наблюдать за ежедневными и сезонными погодными циклами на планете, а также за пыльными бурями, которые очень сильно влияют на погоду. С помощью полученных данных специалисты рассчитывают узнать, каким образом атмосфера Марса за время его существования претерпела сильные изменения.

Как ожидается, зонд достигнет Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие. Предполагается, что аппарат будет находиться на орбите планеты один марсианский год (687 земных дней).

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