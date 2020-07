Молот «Гефеста»: морские бомбардировщики ударят с особой точностью

Морские «фехтовальщики» получили снайперские прицелы. Началось перевооружение частей авиации на высокоточные системы СВП-24 «Гефест». Такие устройства были задействованы на самолетах российских ВКС в Сирии. Первыми новинку, которая позволяет даже неуправляемым бомбам попадать по малоразмерным целям, получили Су-24М (по классификации НАТО Fencer — фехтовальщик) 43-го отдельного морского штурмового авиаполка в Крыму. По словам экспертов, его летчики теперь смогут взаимодействовать с наземными силами любой принадлежности: Сухопутными войсками, силами специальных операций и ВДВ.

Флотское обновление

Авиация ВМФ России приступила к переоснащению своих Су-24М на современные прицельно-навигационные комплексы, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. СВП-24 «Гефест» позволит им атаковать не только сухопутные, но и надводные цели. Прицел в несколько раз повышает точность ударов неуправляемыми бомбами по сравнению с обычными. Первыми новинку получили экипажи Черноморского флота. Осваивать систему они стали в начале года. В ближайшее время этим займутся пилоты Балтийского и Северного флотов.

Модернизированные Су-24М Черноморского флота вскоре примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в сентябре.

Первоначально «Гефестами» в приоритетном порядке оснащали бомбардировщики и штурмовики ВКС. Но командующий морской авиацией генерал-майор Игорь Кожин три года назад заявил, что к 2020 году ВМФ также должен получить около сотни новых модернизированных самолетов и вертолетов. В том числе и Су-24М с аппаратурой СВП-24. А совсем недавно он сообщил, что «летчики-черноморцы успешно освоили новые прицельные системы, установленные на самолетах».

— Су-24 довольно старый самолет, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко. — У модернизированного варианта Су-24М изначально прицельный комплекс был гораздо лучше, чем у базовой версии. Кроме того, более совершенное навигационное оборудование позволяет ему быстрее зайти на цель.

Бомбардировщики с СВП-24 показали высокие результаты в Сирии, отметил эксперт.

— У Су-24М раньше могли быть довольно большие отклонения от центра цели при бомбометаниях. С новым оборудованием бомбы будут лететь «в копеечку». Это позволит быстрее выполнить задачу меньшим количеством самолетов, резко снизив расход боеприпасов. Еще одно преимущество в том, что данные о цели на комплекс авианаводчики могут передавать в автоматическом режиме и компьютеры выполнят свою работу без вмешательства летчика, — пояснил Валерий Горбенко.

«Гефест» в Сирии

Специализированная вычислительная подсистема СВП-24 была принята на вооружение в 2008 году. Но именно успешный опыт использования в Сирии ускорил ее внедрение в ВКС. Подавляющее большинство бомбардировщиков Су-24М в САР было оборудовано этим усовершенствованным прицелом.

Российские военные высоко оценили эффективность СВП-24. По заявлениям Минобороны, в реальных условиях он позволил добиться точности, сопоставимой с управляемыми боеприпасами. Меткость Су-24М с ним увеличилась более чем в три раза. При сбросе с высоты до 6 км отклонение бомб от цели составляет считаные десятки метров.

Новая система непрерывно отслеживает координаты цели и самого самолета, вычисляет параметры падения бомб после сброса. Она автоматически вносит поправки на ветер, температуру и маневры самолета. Команда на применение боеприпасов выдается в точно рассчитанное время. Были зафиксированы случаи снайперского поражения одиночными неуправляемыми бомбами даже точечных объектов: отдельно стоящих домов, танков и машин боевиков.

Сейчас аппаратуру СВП-24 можно встретить не только на самолетах Су-24М. Она устанавливается также на штурмовиках Су-25СМ3, дальних бомбардировщиках Ту-22М3 и других типах техники ВКС. Этими прицелами уже оснащены и некоторые флотские палубные истребители Су-33.

Новейшие типы отечественных боевых самолетов, таких как Су-35 или Су-57, уже имеют схожую по функциям встроенную аппаратуру и не требуют дополнительной модернизации.

СВП-24 тесно взаимодействует с комплексом разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Благодаря ему оснащенные «Гефестом» морские бомбардировщики могут напрямую взаимодействовать с Сухопутными войсками и спецназом.

Крымские «Сухие»

В морской авиации применяется своя классификация самолетов и по ней Су-24 считаются не бомбардировщиками, а штурмовиками, пояснил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Всего сейчас в составе морской авиации четыре эскадрильи на таких самолетах, — рассказал эксперт. — Одна в составе 43-го отдельного морского штурмового полка (ОМШАП) в крымском Саки, еще одна — в 4-м ОМШАП в Черняховске Калининградской области. Две эскадрильи входят в состав 98-го смешанного авиаполка, базирующегося в Мончегорске Мурманской области. Эти части прикрывают соответственно черноморское, балтийское направления и Арктику.

Первыми обновленные Су-24М с «Гефестами» получил 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк в Крыму. До 2014 года Украина запрещала модернизировать его технику. Поэтому часть долгое время оставалась последней, на вооружении которой состоял базовый, устаревший вариант Су-24. Но даже это не помешало самолетам 43-го ОМШАП принять участие в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году и охране безопасности зимней Олимпиады в Сочи в 2014-м.

С 2015 года полк начали перевооружать на новую технику. Су-24 были заменены на версию Су-24М. В состав части включили эскадрилью многоцелевых истребителей Су-30СМ. Они способны не только сбивать воздушные цели, но и наносить удары управляемым оружием по кораблям противника.

В 2016 году из состава полка был исключен последний Су-24 в базовой конфигурации. Начавшийся сейчас этап переоснащения подразделения на усовершенствованные Су-24М с «Гефестами» поможет части нарастить боевую эффективность и огневую мощь. Теперь флотские самолеты можно будет полностью интегрировать в современные АСУ.

