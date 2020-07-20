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РИА Новости

Военный аналитик объяснил необходимость внезапной проверки войск в РФ

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Контрольная проверка
Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

В России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов. В эфире радио Sputnik военный аналитик, политолог Иван Коновалов назвал такую проверку в нынешних условиях вполне логичной.

Президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, сообщили в Минобороны.

Планируется оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе страны и уровень подготовки к учениям "Кавказ-2020", которые должны состояться в сентябре. Для этого привлекли более 149 тысяч человек и свыше 26,8 тысячи единиц техники, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

"В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения", – сказал министр.

По словам министра, пройдет также проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

В эфире радио Sputnik военный аналитик, политолог Иван Коновалов прокомментировал подобную практику.

"Внезапные проверки войск – это уже традиция, которая несколько лет присутствует в системе боевой подготовки российских вооруженных сил. Это постоянная, фактически рутинная вещь. Ее проведение вполне укладывается в программу строительства ВС и их боевой подготовки. Три с лишним месяца борьбы с коронавирусом отразились и на российской армии – не проводились масштабные учения. Поэтому сейчас проведение внезапной проверки достаточно логично", – сказал Иван Коновалов.

Он пояснил свою мысль.

"Скоро будут проводиться стратегические учения "Кавказ-2020", соответственно, подобная проверка просто необходима для того, чтобы задать старт самим учениям, которые имеют очень большое значение. А главное, что за ними будут очень внимательно наблюдать наши коллеги из западных стран, будут очень придирчиво все рассматривать. Так что нам необходима такая проверка. И я не стал бы, как это обычно делает западная пресса, устраивать вокруг нее алармистскую информационную шумиху", – подчеркнул военный аналитик.
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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