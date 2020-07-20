Военный аналитик объяснил необходимость внезапной проверки войск в РФ

В России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов. В эфире радио Sputnik военный аналитик, политолог Иван Коновалов назвал такую проверку в нынешних условиях вполне логичной.
Президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, сообщили в Минобороны.
Планируется оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе страны и уровень подготовки к учениям "Кавказ-2020", которые должны состояться в сентябре. Для этого привлекли более 149 тысяч человек и свыше 26,8 тысячи единиц техники, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.
"В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения", – сказал министр.
По словам министра, пройдет также проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
В эфире радио Sputnik военный аналитик, политолог Иван Коновалов прокомментировал подобную практику.
Он пояснил свою мысль.