Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия

Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019.

ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости. США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

"США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других. Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие", — сказал Ван И.

По его мнению, Вашингтон совершенно неприкрыто проводит политику американского приоритета и доводит до крайности эгоизм, политику односторонних действий и запугивания.

"США в своей политике по отношению к Китаю возрождают печально известный маккартизм и давно устаревший менталитет холодной войны, умышленно провоцируют идеологическое противостояние, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны", — заявил Ван И.

Он добавил, что Китай и Россия должны продолжать продвигать на более высокий уровень двусторонние отношения, а также работать вместе со странами, которые "занимают объективную и справедливую позицию". Так, подчеркнул министр, возможно противостоять действиям, которые нарушают международный порядок, совместно поддерживать глобальный мир и стабильность, защищать международную справедливость и беспристрастие.

С 30 июня в Китае вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности Гонконга, направленный на противодействие сепаратизму, терроризму, попыткам подорвать государственную власть или вступить в сговор с иностранными государствами. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и многих западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Вашингтон заявлял, что в случае принятия закона введет против Китая санкции. На этой неделе президент Дональд Трамп подписал соответствующий закон. В Пекине это расценили как грубое вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела Китая и пообещали принять ответные меры.