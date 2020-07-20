Американское СМИ ужаснулось от нового "политического оружия" России

МОСКВА, 19 июля/ Радио Sputnik. Американский журнал National Interest рассказал о "политическом оружии" России.

Авторы статьи отмечают, что российская пшеница составляет основную долю мирового рынка экспорта этих зерновых. Кроме того, ожидается, что к 2028 году Россия будет контролировать 20 процентов экспортных рынков зерна.

В статье напомнили, что климатические изменения привели к таянию вечной мерзлоты в Сибири. В основном это приводит к негативным последствиям, однако российское правительство намерено взять от этого выгоду – увеличить площадь пахотных земель. За счет того, что в некоторых странах потепление может привести к засухе и лесным пожарам, зависимость от российского зерна увеличится.

Издание напомнило, что из-за пандемии коронавируса Россия уже ограничила экспорт зерна. Вспоминая вводимые ограничения в 2010 году из-за засухи, Россия имела значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом. При этом в прошлый раз эта мера привела к росту цен на продовольствие во всем мире.

"Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора", – пишет автор статьи.

Ранее правительство России приостановило экспорт зерна на мировой рынок. Такая мера была вызвана пандемией коронавируса, а также необходимостью обеспечения внутренних потребностей страны в зерне и продуктах его переработки.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США опять испугались новейших российских подлодок.