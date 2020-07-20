Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний перспективной основы снаряда для реактивной системы залпового огня будущего на полигоне НПО "Сплав".

В ходе испытаний снаряд поместили в улавливающую среду, в роли которой выступили мешки с опилками. Далее произвели подрыв и выбрали мелкие части. После этого специалисты собрали магнитом осколки снаряда для анализа.

На кадрах видно, как снаряд разрывает восемь кубометров мешков с опилками и раскидывает их по всей зоне испытаний.

На НПО "Сплав" производят все российские РСЗО, среди которых "Ураган", "Смерч", "Град", "Торнадо" и "Солнцепек".