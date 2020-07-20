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РИА Новости

Российские военные отработали борьбу с ударными беспилотниками

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БЛА "Охотник"
Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса "Охотник".
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские военные обезвредили ударные беспилотники на учении на полигоне Гудаута в рамках внезапной проверки, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В рамках задач внезапной проверки боевой готовности подразделения радиоэлектронной борьбы во взаимодействии с радиолокационными пунктами российской военной базы Южного военного округа в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие на полигоне Гудаута использовали станции и комплексы радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе "Житель" и "Красуха".

"С помощью комплексов РЭБ специалисты дистанционно вывели "дроны" из рабочего состояния", - уточнили в пресс-службе.

В целях своевременного выявления объектов и живой силы "противника" на пунктах управления были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". По требованию командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова, они были замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки ударных БЛА и начиненных взрывчаткой транспортных средств.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.

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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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