Эсминец ВМС США Porter примет участие в учениях с Украиной

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американский ракетный эсминец Porter ("Портер") начал переход в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец USS Porter класса "Арли Берк" начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze 2020, организуемых США и Украиной", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это пятый американский корабль, который вошел в воды Черного моря с начала 2020 года. Последними кораблями, которые побывали в Черном море, были USS Oak Hill и USS Porter. Во время пребывания в Черном море корабли участвовали в учениях по взаимодействию с ВМС Болгарии, ВМС Румынии, Береговой охраной Грузии и ВМФ Турции.

"Возвращение Porter в Черное море подтверждает приверженность Шестого флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО... Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы", - приводятся в заявлении слова вице-адмирала Джина Блэка, командующего Шестым флотом США.

В учениях Sea Breeze планируется задействовать 2 тысячи человек из девяти стран, в том числе 27 кораблей и 19 самолетов. Список стран, которые примут участие в Sea Breeze 2020, включает Болгарию, Францию, Грузию, Норвегию, Румынию, Испанию, Турцию, Украину и Соединенные Штаты.