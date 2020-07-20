Российские военные отработали уничтожение крылатых ракет в Ленинградской области

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Учения с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" провели в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Боевые расчёты ЗРПК "Панцирь" ЗВО отразили условное нападение крылатых ракет", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в Ленинградской области боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны провели тренировку по отражению воздушных налетов условных малоразмерных и маловысотных целей.

По прибытию в район выполнения учебно-боевой задачи экипажи ЗРПК заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач по прикрытию стационарных объектов от условных ударов крылатых ракет.

"В рамках основного этапа тренировки расчёты отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманёвренных целей на высотах до 10 км", - сказали в пресс-службе.

Помимо отражения условных воздушных атак выполнением электронных пусков ракет, боевые расчеты выполняли перебазирование ЗРПК "Панцирь" на новые позиции.

Кроме того, расчеты ЗРПК "Панцирь" в полевых условиях на одной из машин по вводной заменили повреждённое колесо, а также отработали заряжание машин в ночное время, провели тестирование ракетных и пушечных огневых каналов.