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Интерфакс-АВН

Российские военные отработали уничтожение крылатых ракет в Ленинградской области

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«Панцирь-С1»
«Панцирь-С1».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Учения с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" провели в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Боевые расчёты ЗРПК "Панцирь" ЗВО отразили условное нападение крылатых ракет", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в Ленинградской области боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны провели тренировку по отражению воздушных налетов условных малоразмерных и маловысотных целей.

По прибытию в район выполнения учебно-боевой задачи экипажи ЗРПК заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач по прикрытию стационарных объектов от условных ударов крылатых ракет.

"В рамках основного этапа тренировки расчёты отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманёвренных целей на высотах до 10 км", - сказали в пресс-службе.

Помимо отражения условных воздушных атак выполнением электронных пусков ракет, боевые расчеты выполняли перебазирование ЗРПК "Панцирь" на новые позиции.

Кроме того, расчеты ЗРПК "Панцирь" в полевых условиях на одной из машин по вводной заменили повреждённое колесо, а также отработали заряжание машин в ночное время, провели тестирование ракетных и пушечных огневых каналов.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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