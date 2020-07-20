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Известия.ru

Военные ЮВО отразили пробную атаку ударных беспилотников во время проверки

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Источник изображения: Фото: пресс-служба ЮВО

Подразделения по борьбе с беспилотниками Южного военного округа (ЮВО) в ходе внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России нейтрализовали нападение боевых дронов условного противника на пункты управления. Об этом в воскресенье, 19 июля, пишет пресс-служба ЮВО.

«Войсковые подразделения военной полиции, приданные им расчеты войсковой противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и атаки боевых дронов на подвижные полевые пункты управления общевойсковых объединений ЮВО», — говорится в сообщении.

Для выявления объектов и живой силы «противника» на пунктах управления были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

«Полевые пункты управления должны быть надежно замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки боевых дронов и начиненных взрывчаткой транспортных средств», — распорядился командующий войсками ЮВО генерал Александр Дворников.

О привлечении зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С», а также зенитно-ракетных системы С-400, С-300 для прикрытия районов проведения внезапной проверки боеготовности стало известно ранее в этот же день.

Ожидается, что внезапная проверка боеготовности войск закончится 21 июля. Всего запланировано более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.

Ранее, 18 июля, Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск.


Вместе с тем официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже успела осудить Россию за несоблюдение условий прозрачности при проведении проверки боеготовности.

О внезапной проверке боеготовности войск сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что соответствующее поручение отдал глава государства Владимир Путин.

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