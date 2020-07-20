Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России

Веб-ресурс "Страна Росатом" под заголовком "Росатом" поднимет из арктической акватории затопленные подлодки" опубликовал небезынтересный материал Ирины Дороховой о состоянии работ по утилизации в России атомных подводных лодок по итогам обсуждения этого вопроса на 23-м заседании совместной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

Транспортировка на доковом судне Transshelf двенадцати трехотсечных блоков реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок из акватории СРЗ АО "СВРЦ" (Камчатский край) в пункт временного хранения реакторных отсеков отделения Фокино ДВЦ "ДальРАО" - филиала ФГУП "РосРАО" (Приморский край), сентябрь 2017 года (с) управление по коммуникациям ФГУП "ФЭО"

Госкорпорация "Росатом" готовится получить статус организации, ответственной за удаление из арктической акватории затопленных атомных подводных лодок. Подъем выведенных из состава ВМФ субмарин и повышение ядерной и радиационной безопасности стали главными темами 23-го заседания совместной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

"Ядерная безопасность - приоритет в сотрудничестве Норвегии и России, мы многого достигли за последние 25 лет. В будущем сотрудничество по затопленным и затонувшим объектам может стать еще важнее", - заявил, открывая встречу, статс-секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.

Подъемный механизм для АПЛ

В 2020 году была завершена разработка технико-экономического исследования по безопасному обращению с затопленными объектами. В четырехлетнем проекте участвовал международный консорциум по контракту между Еврокомиссией и итальянской компанией Sogin. Эксперты создали базу данных затопленных объектов, оценили их опасность, а также объем финансирования и сроки проведения работ. Ранее, в 2019 году, документ обсуждали на нескольких международных конференциях, вывод- нельзя оставлять столь опасные объекты потомкам, их необходимо извлечь и привести в безопасное состояние.

Суммарная активность лодок, затопленных в Карском и Баренцевом морях, составляет 1 млн Ки. По предварительным оценкам российских специалистов, их можно извлечь в течение 12 лет.

Подводные исследования, проектирование и строительство судна для подъема продлятся до конца 2026 года. Подъем АПЛ К-159 вместе с проектированием и утилизацией займет четыре года (2025-2028). Столько же времени потребуется на подъем подлодки К-27 (2028-2031). Подъем оставшихся пяти лодок пройдет в 2029-2032 годы.

Эксперты признали "Росатом" наиболее компетентной организацией, способной выполнить весь комплекс работ по подъему АПЛ. Сейчас "Росатом" готовит документы для указа президента РФ, в соответствии с которым госкорпорация получит статус ответственной организации по безопасному обращению с затопленными объектами.

По словам сопредседателя комиссии со стороны России, директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ и выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов "Росатома" Олега Крюкова, подъем затопленных объектов - чрезвычайно сложная задача: в мире ее еще никто никогда не выполнял. "Росатом" рассматривает варианты взаимодействия, технологии, способы создания судна. "На первом месте всегда будет оставаться безопасность и экологическое воздействие. Самое главное при таких работах - не иметь ни единого инцидента", - подытожил Олег Крюков.

Работа на понижение

Об улучшении радиационной обстановки в Арктике отчитался руководитель проектов международной технической помощи Центра международных программ и проектов в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО "Росатома" Анатолий Григорьев.

По его словам, проблема утилизации АПЛ и радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГов), отсутствие инфраструктуры для хранения ОЯТ и РАО и технологий безопасного хранения аварийных объектов (атомных субмарин, прочих судов, дефектного ОЯТ) и затопленных и затонувших АПЛ была осознана еще в середине 1990-х годов. Тогда началось сотрудничество России и Норвегии по снижению радиоактивности в Арктике. Наиболее сложной была ситуация в северо-западной части российской Арктики. Стороны занимались выводом из эксплуатации РИТЭГов, утилизацией АПЛ, решением экологических проблем в хранилище в губе Андреева, улучшением безопасности на Кольской и Ленинградской АЭС.

В 1990-е годы на девяти пунктах базирования размещалось около сотни АПЛ. Сейчас количество пунктов сократилось до двух, и они переведены в безопасное состояние. Объемы ядерных материалов и радиоактивных отходов снижены с 2004 года до настоящего времени более чем вдвое - с 11,1 млн до 5,09 млн Ки.

Практически полностью вывезено отработанное ядерное топливо выведенных из эксплуатации АПЛ. Активность плавтехбазы "Лепсе" в 2020 году упала с 0,54 млн Ки до 0,02 млн Ки после того, как осенью 2019 года начали вывозить сборки на переработку.

В базах в губе Сайде, губе Андреева и Гремихе созданы производственные участки, позволяющие планировать и выполнять сложные производственные операции по обращению с ядерным топливом и радиоактивными отходами и вести реабилитацию этих объектов.

Так, суммарная активность объектов на губе Андреева сократилась на треть. После вывоза на переработку 7,5 тыс. топливных сборок активность по сравнению с 2017 годом упала примерно на 1 млн Ки. В 2019 году были вывезены сборки суммарной активностью 400 тыс. Ки. Сложный проект по извлечению из бассейна выдержки шести поврежденных сборок завершен: сборки хранятся в контейнере, готовые к отправке за пределы Мурманской области.

Из Гремихи полностью вывезены отработанные топливные сборки, всего около 900 штук, и 744 м3 РАО. В Гремихе хранятся 11 активных зон АПЛ с жидкометаллическим теплоносителем. Семь уже разобраны, осталось четыре. Каждый год утилизируется одна активная зона. Быстрее работать нельзя из-за высокой дозовой нагрузки на персонал. Предполагается, что работы будут завершены в 2023 году.

Сайда - это новая, специально подготовленная база для безопасного долгосрочного хранения реакторных отсеков и частей судов обеспечения атомных ледоколов, уложенных в специальные упаковки. Сейчас в Сайде хранится 121 упаковка с частями АПЛ и шесть упаковок - с частями судов обеспечения. Вместимость площадки - 178 упаковок. План по переработке ТРО на 2020 год - 820 м3. Кроме того, в Сайде проводят дезактивацию, после которой чистый металл можно продавать на металлолом.

"Мы гордимся тем, что вместе с норвежской стороной сумели утилизировать 251 из 1000 РИТЭГов, которые располагались на российском побережье. На побережье Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Калининградской областей не осталось радиационно опасных объектов (РИТЭГов), все они заменены на безопасные источники энергии", - отметил Анатолий Григорьев.

В настоящее время проекты в Арктике финансируются в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники". Начиная со следующего года они будут финансироваться в рамках новой госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", рассчитанной до 2027 года.

Цели до 2027 года - вывезти с объектов северо-западной части российской Арктики ядерное топливо, завершить утилизацию подводных лодок, атомных ледоколов и судов обеспечения, перейти к активной фазе реабилитации объектов. К этому времени, возможно, уже начнут поднимать и наиболее опасные из затопленных и затонувших в Арктике АПЛ. "С учетом того, что мы уже имеем положительный опыт, скорее всего, мы решим эти задачи положительно", - завершил свое выступление Анатолий Григорьев.

Вопросы и ответы

Олег Крюков ответил на вопросы представителей некоммерческих экологических организаций.

Так, на вопрос российского представителя "Белллоны" Александра Никитина о том, будет ли построен в Мурманской области пункт окончательной изоляции отходов, которые появятся после вывода из эксплуатации Кольской АЭС, Олег Крюков сообщил, что "Росатом" пока не принял такого решения, так как в этих пунктах в обозримой перспективе нет необходимости. Тем не менее на утилизацию отходов на АЭС ежегодно резервируются деньги и, по мнению Крюкова, эту деятельность надо продолжать.

Челябинский активист Андрей Талевлин поинтересовался, почему на "Маяк" привозят на переработку ОЯТ из Мурманской области, когда в Челябинской области будет запущен завод по очистке среднеактивных отходов и прекратится сброс ЖРО в окружающую среду. В ответ Олег Крюков уточнил, что в природную среду вообще никакие ЖРО не сбрасывают, их сливают в промышленные лицензированные бассейны. На предприятии по отверждению среднеактивных отходов идут пусконаладочные работы, до конца нынешнего года будет получена лицензия на его эксплуатацию. А топливо перерабатывает "Маяк", поскольку он обладает необходимыми технологиями и компетенциями.

Отвечая на вопрос следующего участника, Олег Крюков сообщил, что ОЯТ с выведенной из эксплуатации Ленинградской АЭС перевозится на переработку в Железногорск, поскольку на железногорском Горно-химическом комбинате есть сухое хранилище. Кроме того, в нынешнем году на ГХК должен быть запущен опытно-демонстрационный центр. Там ОЯТ будут перерабатывать, продукты переработки использовать как топливо, а отходы удалять из среды обитания человека на долговременное безопасное хранение.

Подытоживая работу комиссии, Олег Крюков заявил, что полностью удовлетворен результатами и "глубоким взаимопониманием с норвежской стороной", которое способствует достижению общей цели: улучшению экологической обстановки на Северо-Западе России.