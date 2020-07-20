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Американское слежение за мобильными телефонами на военных объектах России

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Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале "WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России", группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающими с военных объектов России, в том числе в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе Архангельской области в 2019 году. Как сообщает газета "The Wall Street Journal", экспериментальный проект по отслеживанию телефонов, спонсируемый Пентагоном, охватывал всю Восточную Европу.

Спутниковый снимок от 08.08.2019 района ядерного инцидента на полигоне Нёнокса Беломорской военно-морской базы Северного флота ВМФ России (Архангельская область) (с) Planet Labs Inc.

На испытательном полигоне в Нёноксе под Северодвинском группа отследила 48 мобильных устройств, которые присутствовали 9 августа. За сутки до этого на полигоне произошел взрыв, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз.

Как пишет газета, позднее часть отслеживаемых телефонов переместилась в Москву, Санкт-Петербург и на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске. Также один из телефонов переместился в Азербайджан, а один - на Кубу. Кроме того, в рамках проекта отслеживались сигналы мобильных телефонов в "российских правительственных зданиях", в том числе в Кремле, а также в посольствах в Москве.

Представитель подразделения Армии США Эрик Томпсон подтвердил, что Пентагон спонсирует этот проект, который был выбран, поскольку он обладает "хорошим потенциалом применения для обмена информацией между военнослужащими".

Для анализа брались данные GPS из открытых источников, которые фиксируют мобильные приложения потребителей, а потом продают в маркетинговых целях. В проекте использовалась база данных сервиса Locate X платформы Babel Street. По данным газеты, она продает свои данные ЦРУ, Агентству национальной безопасности, Министерству юстиции, Министерству внутренней безопасности и Киберкомандованию ВС США, а также силовым ведомствам Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Германии и Сингапура. Babel Street не ответила на просьбу прокомментировать информацию об отслеживании.

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