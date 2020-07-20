Установлен батопорт сухого строительного дока ССК «Звезда»

Как сообщило 14 июля 2020 года ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда", Большой Камень, Приморский край), на предприятии была проведена операция по установке водонепроницаемого затвора (батопорта) на сооружаемом строительном сухом доке. Плавучая конструкция длиной 114 метров и высотой 12 метров будет отделять камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории.

Строительный сухой док судостроительного комплекса "Звезда" с установленным водонепроницаемым затвором (батопортом). Большой Камень (Приморский край), июль 2020 года (с) ССК "Звезда"

Корпус батопорта, выполненный из судостроительной высокопрочной стали, имеет сплошную водонепроницаемую обшивку и разбит палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. В составе батопорта имеются балластные системы, системы осушения, вентиляции, клапаны заполнения сухого дока, а также система местного пожаротушения и пожарная сигнализация. Управление батопортом осуществляется с центрального пульта и местных постов. Еще одна особенность - наличие проезжей части на верхней палубе батопорта.

Перед установкой гидротехнического затвора специалисты судоверфи произвели затопление сухого дока. Также были выполнены работы по демонтажу ограждающей перемычки - дамбы сухого дока, а также дноуглублению в прилегающей к воротам дока акватории.

Сухой док - одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений размерами 485х114х14 метров и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи "Звезда". Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке установлен уникальный кран типа "Голиаф" грузоподъёмностью 1200 тонн, смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год.

Строительство самого мощного в мире ледокола "Россия" проекта "Лидер" будет вестись в сухом доке ССК "Звезда". В настоящее время в блоке корпусных производств ведется резка первых деталей для будущего атомохода.

Судно станет самым мощным в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача - обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Проект "Лидер" станет основой российского ледокольного флота нового поколения. Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина - 47 метров, осадка - 13 метров. Ледокол "Россия" будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается Консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению Президента России В.В. Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 40 судов, с учетом опционов - 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Установка водонепроницаемого затвора (батопорта) в строительном сухом доке судостроительного комплекса "Звезда". Большой Камень (Приморский край), июль 2020 года (с) АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"