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Интерфакс-АВН

Российские Су-35 отработали принуждение к посадке вертолёта-нарушителя границы в Карелии

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Российский истребитель Су-35
Российский истребитель Су-35.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Экипажи истребителей Су-35 Западного военного округа (ЗВО) принудили к посадке условного нарушителя на учении в Карелии, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Экипажи многофункциональных истребителей Су-35 ЗВО в ходе учения принудили к посадке вертолёт, условно нарушивший воздушное пространство РФ", - сообщили в пресс-службе.

Тренировка прошла на аэродроме "Петрозаводск" в Карелии. Поднятые по тревоге дежурные экипажи, вылетели в район обнаружения нарушителя, осуществили его перехват с использованием радиолокационного прицельного комплекса.

"Визуально обнаружив цель, лётчики сблизились с вертолётом и по радиообмену сообщили о необходимости совершения посадки. После отказа экипажа вертолёта подчиниться, пилоты выполнили ряд манёвров, затрудняющих воздушному судну - нарушителю дальнейшее продолжение полёта, а также продемонстрировали готовность к боевому применению авиационных средств поражения", - пояснили в ЗВО.

Вертолёт-"нарушитель" совершил посадку, после чего его экипаж был задержан антитеррористическим подразделением.

В тренировке приняли участие свыше 25 экипажей истребителей Су-35 и вертолётов Ми-8, полёты прошли в дневное и ночное время.

Су-35 (по кодификации НАТО Flanker-Е+) - многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого в 2008 году, серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе компании "Сухой". Су-35 - один из основных истребителей ВВС России, по оценкам экспертов, - своего рода переходное звено между истребителями Су-27 и Су-57. Самолёт может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полёта достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

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