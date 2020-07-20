Войти
WarSpot

ASPT: беспилотники сами по себе

223
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Беспилотные летательные аппараты становятся всё менее зависимыми от людей. Вчера, 18 июля, портал janes.com сообщил о том, что австралийское подразделение компании Boeing испытало работу группы беспилотников в полностью автономном режиме.

В рамках программы ASPT (Autonomous Systems Platform Technology) подразделение Phantom Works International компании Boeing разрабатывает технологии, позволяющие группам беспилотников совершать полностью автономные полёты. В ходе последнего тестирования три масштабные модели истребителей совершили самостоятельный взлёт, посадку, а также полёт на скорости 200 км/ч по заранее заданной программе.

Испытания автономных беспилотников в рамках программы ASPT

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.08.2019
БПЛА-истребитель Boeing готовится встать на крыло
31.08.2017
Ответный ход США на российские подводные лодки (NRK, Норвегия)
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
28.08.2014
«Боинг» приступает к практической реализации программы производства для Австралии самолетов БПА P-8A «Посейдон»
29.01.2014
Мировой рынок беспилотников
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 06:32
  • 8
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин