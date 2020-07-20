ASPT: беспилотники сами по себе

Беспилотные летательные аппараты становятся всё менее зависимыми от людей. Вчера, 18 июля, портал janes.com сообщил о том, что австралийское подразделение компании Boeing испытало работу группы беспилотников в полностью автономном режиме.

В рамках программы ASPT (Autonomous Systems Platform Technology) подразделение Phantom Works International компании Boeing разрабатывает технологии, позволяющие группам беспилотников совершать полностью автономные полёты. В ходе последнего тестирования три масштабные модели истребителей совершили самостоятельный взлёт, посадку, а также полёт на скорости 200 км/ч по заранее заданной программе.

Испытания автономных беспилотников в рамках программы ASPT