В аналитическом центре, который возглавляет "чешский друг" Сафронова, отрицают сотрудничество с российским журналистом

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Возглавляемый знакомым обвиняемого в РФ в госизмене Ивана Сафронова "Центр безопасности анализа и предотвращения" (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci, CBAP) не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом, заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.

"Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук", - сказал Суворов "Интерфаксу".

Он отметил, что вся деятельность центра находится в открытом доступе на сайте cbap.cz, среди подготовленных им работ "нет ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки".

Отвечая на вопрос о том, принимал ли Сафронов какое-либо участие в работе центра или подготовке материалов для него, Суворов подчеркнул, что "Иван Сафронов к центру никакого отношения не имеет".

"Российские СМИ занимаются охотой на ведьм, строят отторженные от реальности догадки о связи господина Лариша с чешскими спецслужбами", - добавил PR-менеджер CBAP.

Ранее российское издание "Проект" опубликовало материал о бывшем корреспонденте газеты Lidove noviny и эксперте по постсоветским и балканским странам Мартине Ларише, предположив, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем.

В интервью русской службе британской телерадиокорпорации Би-би-си Лариш заявил, что не имеет отношения к спецслужбам Чехии.

Он подчеркнул, что доступа к секретным данным никогда не имел. "Я сам как эксперт в Чехии доступа ни к каким секретным материалам не имею и никакое государственное ведомство мне их попросту не выдаст", - отметил Лариш.

По его словам, о сути обвинений Сафронова узнал из СМИ. Лариш пояснил, что действительно познакомился с Сафроновым в 2012 году, когда работал в России корреспондентом Lidove noviny, и что впоследствии их отношении стали дружескими. В профессиональном плане с Сафроновым они общались только как коллеги "на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности", уточнил он.

Лариш является создателем и директором аналитического "Центра безопасности анализа и предотвращения". Центр с 2012 года занимается подготовкой аналитических материалов и оказанием консультационных услуг по темам политики, экономики и безопасности.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.