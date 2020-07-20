OMFV: к замене Bradley со всей серьёзностью

Американская армия со второй попытки попытается закупить новые боевые машины для замены БМП Bradley. Вчера, 18 июля, портал defenseworld.net сообщил о том, что армия США выпустила предварительный запрос предложений (RFP), в котором рассмотрит цифровые модели перспективных машин OMFV.

В ближайшее время армия выберет пять предпочтительных цифровых моделей и заключит контракты на дальнейшую их разработку. На эти цели в следующем финансовом году заложили $327,7 млн.

БМП Bradley Источник изображения: thebrigade.com

«Мы с нетерпением ждём обратной связи от промышленности, что узнать, что в действительности они могут предложить, поскольку мы продолжаем работы по созданию боевых машин нового поколения для наших солдат», — рассказал генерал-майор Брайан Каммингс, исполнительный директор программы Ground Combat Systems.

Впервые о программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV, «опционально управляемая боевая машина») стало известно в марте прошлого года. Согласно описанию программы, OMFV должна действовать на поле боя вместе с пехотой и предназначена для ближнего боя. Ключевые задачи, выдвигаемые новой боевой машине, — маневрирование и поражение целей комбинированным оружием.

Тендер на OMFV проводился по ускоренной программе и включал в себя закупку до двух типов действующих образцов боевых машин. Контракт с финалистами конкурса планировалось подписать уже в 2020 году, но в Минобороны США переоценили возможности разработчиков. Уложиться в очень сжатые сроки тендера сумел лишь один претендент — компания General Dynamics Land Systems. Поэтому Минобороны отменило программу, а теперь стало известно, что армия полностью пересмотрела требования к новым боевым машинам.

Армия США опубликовала предварительный запрос предложений, ответив в нём на вопросы от промышленности. Спустя два года планируется выделить средства трём финалистам на создание опытных образцов техники, а их тестирование продлится до 2026 года. Серийное производство начнётся в 2027 году, а годом позже новая БМП поступит на вооружение армии. В американской армии полностью пересмотрели требование к новой машине. Теперь вместо мобильности на первом месте будет выживаемость экипажа и десанта. Главными целями на поле боя для новой БМП указаны однотипные машины противника, а не танки.