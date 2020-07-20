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Военное обозрение

Китайская пресса нашла «проблему» у Су-30МКИ ВВС Индии: российские двигатели

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских СМИ вышел материал, в котором рассматривается истребительный авиапарк ВВС Индии. На портале Sohu особое внимание решили уделить истребителям Су-30МКИ, которые стоят на вооружении индийских военно-воздушных сил. Автор материала заявляет, что в Индии «есть проблемы с самолётами Су-30МКИ».

Китайский автор в своей статье на страницах упомянутого ресурса объявил, что те потери, которые понесла Индия в самолётах Су-30МКИ в ходе плановых тренировочных полётов, связаны с «проблемными двигателями российского производства». При этом утверждается, что «проблема с двигателями является застарелой». Из статьи:

Проблема российских двигателей существует с советских времён. С течением времени проблема мощности двигателя становится всё более очевидной. Хотя Россия и внесла множество корректировок, она не решила эту проблему окончательно.

Далее говорится о том, что Индия «неоднократно предъявляла претензии в адрес России». И эти претензии были якобы связаны с «недовольством Индией российскими авиационными двигателями».

Более чем странные доводы и заявления в китайском СМИ, особенно если учесть, что несколько дней назад Москву посещал министр обороны Индии Раджнат Сингх и договаривался о новых поставках российских истребителей.

В этой связи попытка китайского автора обозначить «проблему с Су-30МКИ» выглядит не более чем желанием найти то, чего не существует - на фоне китайско-индийского противостояния в Ладакхе. Не в интересах Китая усиление ВВС Индии. А если вспомнить, что в Индии заявляли о засечённом бортовой РЛС Су-30МКИ китайского истребителя-«навидимки» J-20, тогда становится понятно, почему именно против Су-30МКИ Sohu направляет свою публикацию.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
J-20
Су-30
Су-30МК
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