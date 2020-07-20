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Известия.ru

С-400 и «Панцири-С» прикроют районы проведения проверки боеготовности

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Для прикрытия районов проведения внезапной проверки боеготовности привлекут зенитные ракетные системы С-400, С-300, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом в воскресенье, 19 июля, пишет пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», из состава дивизий 4 армии ВВС (Военно-воздушных сил — Ред.) и ПВО (Противовоздушной обороны — Ред.) ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, на защиту сил общевойсковых объединений бросят комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М.

Отмечается, что комплексы будут направлены для прикрытия районов Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма.

Ранее в этот же день сообщалось, что в рамках проверки боеготовности подразделения мотострелкового соединения 58 общевойсковой армии ЮВО организовали круговую оборону аэропорта в Беслане.

Ожидается, что внезапная проверка боеготовности войск закончится 21 июля. Всего запланировано более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.

Ранее, 18 июля, Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск.


Вместе с тем официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже успела осудить Россию за несоблюдение условий прозрачности при проведении проверки боеготовности.

О внезапной проверке боеготовности войск сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что соответствующее поручение отдал глава государства Владимир Путин.

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Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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