«Доберемся до Пекина»: сотни топливозаправщиков ВВС США способны сдержать китайский натиск

Источник изображения: topwar.ru

Если Китай вторгнется на Тайвань, он должен быстро победить, иначе Пекин рискует проиграть. В случае затягивания сражения за остров на несколько дней, американские войска способны оказаться перед лицом агрессора, обладая неоспоримым преимуществом.

Битва за доступ к равнине

Данное мнение высказывает издание Forbes, утверждающее, что одним из наиболее весомых «козырей» военных США на данном ТВД являются воздушные топливозаправщики и катапульты авианосцев, которые поставят НОАК в крайне невыгодное положение. Если первые существенно расширяют зону действия истребителей, то вторые дают им возможность взлетать с полным грузом оружия и топлива.

Главным условием для успешного отражения возможной агрессии является время, необходимое для усиления и развертывания авиакрыла на базе в Кадене, расположенной на Окинаве. Одновременно в опоясывающие Китай моря должны войти два или три авианосца ВМС США, направленные из Японии и Сан-Диего.

При этом китайские войска могут столкнуться со значительной задержкой при натиске на Тайвань. Дело в том, что удобное для морского десанта побережье находится в равнинной юго-западной части острова. Первым серьезным препятствием для китайцев станет гарнизон на острове Пэнху. Если флот обойдёт его, то тайваньские войска смогут нанести ракетный удар по флангам корабельной группировки НОАК.

Источник изображения: topwar.ru

Непредсказуемая мощь

Ожидаемая задержка при битве за Пэнху позволяет США развернуть свои силы на ТВД.

Американские подкрепления в состоянии изменить ход сражения

- пишет Forbes.

Со слов издания, сотни воздушных «танкеров» KC-135 ВВС США способны обеспечить топливом огромное количество истребителей, увеличивая дальность их полета. Именно на ударники будет возложена задача сдерживания натиска китайских войск. F-15 ВВС США, взлетевшие из Кадены, могут добраться до самых отдаленных территорий, вплоть до Пекина. При этом F-22 и F-35 будут отвечать за Восточно-Китайское море и окраины Южно-Китайского и Желтого морей.

Китайской авиации, имеющей на вооружении свыше тысячи истребителей и всего три топливозаправщика Ил-78, нечего противопоставить ВВС США с их 1900 ударниками и 500 «танкерами».

Цепочка поставок топлива через сеть «танкеров» даёт возможность проецировать боевую мощь небольшими силами истребителей потенциально на 2000 миль. У КНР нет такой возможности. Её истребители привязаны к довольно предсказуемым схемам развертывания, действуя не дальше чем в тысяче миль от китайского побережья

- отмечает Forbes.

С его слов, Китай пытается решить данную проблему, разрабатывая топливозаправщик на базе транспортного самолета Y-20 и строя свой третий авианосец с катапультой.

Однако Пекин играет в догонялки и, возможно, проигрывает. К тому времени ВМС США будут иметь беспилотные топливозаправщики на борту своих авианосцев

- делает вывод американское издание.