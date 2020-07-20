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Интерфакс-АВН

Танкисты российской военной базы в Абхазии подняты по сигналу "тревога" в рамках внезапной проверки

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Нагвалоу
Полигон Нагвалоу в Очамчирском районе Абхазии.
Источник изображения: twower.livejournal.com

Гудаута (Абхазия). 19 июля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по сигналу "Тревога" в рамках внезапной проверки боевой готовности, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Танковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по сигналу "Тревога" в рамках внезапной проверки боевой готовности и на танках Т-72Б3 выполнили марши комбинированным способом на полигоны "Нагвалоу" и "Цабал"", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ближайшие дни на полигонах в Абхазии разнородные тактические группы соединения проведут двусторонние учения с боевой стрельбой, выполнят задачи по отражению нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения со стороны Черного моря и одного из горных хребтов Республики Абхазии.

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