Исследователи из США следили за сигналами телефонов на военных объектах РФ

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи в 2019 году отслеживала сигналы сотовых телефонов в России, в том числе в районе полигона ВМФ РФ в Неноксе. Об этом в субботу, 18 июля, сообщила газета The Wall Street Journal.

По версии американских журналистов, ученые, аспиранты и студенты вели мониторинг передвижений владельцев мобильных телефонов, находившихся в Неноксе. Данный проект спонсировался Пентагоном. При исследовании на территории полигона было выявлено 48 телефонов, пишет «Газета.ру»

Как сообщает WSJ, позже часть контролируемых телефонов, судя по GPS, переместилась в Москву, Санкт-Петербург и на закрытые объекты в Архангельске и Северодвинске. В статье отмечается, что исследователи якобы проводили эксперимент, который должен был продемонстрировать возможности использования открытых данных сотовой связи для военных целей.

Вместе с тем авторы публикации ссылаются в качестве источника своих сведений на документы, полученные от властей штата Миссисипи через особый запрос.

Исследователи из Миссисипи использовали сервис под названием Locate X, разработанный специалистами платформы Babel Street, специализирующейся на программном обеспечении разведывательного назначения. Предполагается, что данная платформа передает все свои наработки военным и силовым ведомствам США.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан в феврале 2020 года заявил, что США можно назвать крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве и «империей хакеров».

В том же месяце появилась информация о том, что ЦРУ США и внешняя разведка Германии с 1958 года следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 стран.