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Интерфакс-АВН

Париж, Рим и Берлин готовы "рассмотреть возможность санкций" за нарушение оружейного эмбарго в Ливии

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Бойцы Ливийской национальной армии в пригороде Бенгази
Бойцы Ливийской национальной армии в пригороде Бенгази.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Берлин. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что готовы рассмотреть возможность санкций за нарушение оружейного эмбарго в Ливии.

"Мы готовы рассмотреть возможное введение санкций, если будут нарушения эмбарго на воде, земле или в воздухе. Мы поддерживаем предложения, которые на этот счет сделают высокий представитель и вице-председатель Еврокомиссии", - сказано в совместном заявлении лидеров трех стран, в субботу опубликованном на сайте правительства ФРГ. Консультации лидеров прошли "на полях" саммита ЕС в Брюсселе.

В заявлении сказано, что подписанты призывают все стороны конфликта к сдержанности. Иностранных действующих лиц в свою очередь авторы заявления призывают к соблюдению оружейного эмбарго.

Меркель, Макрон и Конте поддерживают усилия ООН по преодолению конфликта в рамках комитета 5 плюс 5 и просят генсека ООН назначить спецуполномоченного в регионе.

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