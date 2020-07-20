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Интерфакс-АВН

США нарастили группировку стратегических бомбардировщика B-1B на Гуаме до четырех единиц

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Пентагон в субботу перебросил на авиабазу Андерсен на острове Гуам, расположенном в западной части Тихого океана, еще два стратегических бомбардировщика B-1B, увеличив их группировку там до четырех боевых самолетов, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов

Все бомбардировщики были передислоцированы на Гуам с авиабазы Эллсворт в американском штате Южная Дакота.

По сообщению Командования ВВС США на Тихом океане, первые два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer после транстихоокеанского перелета по пути на Гуам провели совместные учения с истребителями F-15 ВВС Сил самообороны Японии над акваторией Японского моря.

По имеющимся данным, полеты проходили к юго-востоку от российского Приморского края.

"Бомбардировщики... направлены для поддержки усилий сил ВВС на Тихом океане по проведению учений с союзниками, партнерами и объединенными силами, а также для выполнения миссий стратегического сдерживания в целях обеспечения основанного на праве международного порядка в регионе", - отметили американские военные.

Накануне командование Тихоокеанского флота США сообщило, что американские атомные авианосцы США Ronald Reagan и Nimitz возобновили совместное патрулирование в Южно-Китайском море.

"Авианосные ударные группы во главе с авианосцами Nimitz и Ronald Reagan проводят операции в Южно-Китайском море, где это позволяет международное право, чтобы подтвердить нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, международному порядку, основанному на праве, а также нашим союзникам и партнерам в регионе", - заявил командующий авианосной ударной группой авианосца Nimitz Джим Кирк.

При этом подчеркивается, что "присутствие двух авианосных групп в Южно-Китайском море не является реакцией на какие-либо конкретные политические или мировые события".

На фоне обострения отношений между США и Китаем, 4-5 июля эти авианосные группы уже проводили учения в Южно-Китайском море. В них также был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.

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Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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