Сверхзвуковой «Прогресс» готовится к старту

Подтвердилась информация о сверхбыстром полете грузового корабля «Прогресс МС-15» к МКС, которую американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовала месяц назад.

Подтверждение пришло из российской госкорпорации «Роскосмос». В обнародованном пресс-релизе компании сообщается, что старт «грузовика» запланирован на 23 июля. Ожидается, что корабль доберется до станции за 3 часа 21 минуту.

«Его полет к Международной космической станции пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме, стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента намечена в 20.47 мск ±3 мин», — говорится в сообщении. Корабль доставит запасы топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Корабли типа «Прогресс» и раньше отличались «сверхскоростными» рейсами к орбитальной станции. Рекордсменом является грузовой корабль «Прогресс МС-12».

В середине 2019 года он установил рекорд времени, которое занял путь от космодрома до МКС. Космический грузовик пристыковался к станции через 3 часа 19 минут после старта, совершив два витка вокруг Земли.