На Северном Кавказе развернули термоядерные «Тюльпаны»

В ходе внезапной проверки боевой готовности в Ингушетии произошло развертывание подразделений артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии.

Дивизионы совершили марш на позиции для выполнения боевых задач.

«По замыслу операции огневой удар одновременно нанесут подразделения реактивных систем залпового огня «Ураган» и дивизионы «Смерч» при поддержке подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных пушек «Малка», - сообщили РГ в пресс-службе Южного военного округа.

Огневой мощи минометов самого крупного в российской армии калибра достаточно для уничтожения зарытых глубоко в землю железобетонных бункеров. Пятиметровое орудие отправляет 230-килограммовые мины размером с человека на расстояние в 20 километров.

Помимо обычных боеприпасов в арсенал «Тюльпана» входят термоядерные мины мощностью две килотонны.