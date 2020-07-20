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На Северном Кавказе развернули термоядерные «Тюльпаны»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе внезапной проверки боевой готовности в Ингушетии произошло развертывание подразделений артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии.

Дивизионы совершили марш на позиции для выполнения боевых задач.

«По замыслу операции огневой удар одновременно нанесут подразделения реактивных систем залпового огня «Ураган» и дивизионы «Смерч» при поддержке подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных пушек «Малка», - сообщили РГ в пресс-службе Южного военного округа.

Огневой мощи минометов самого крупного в российской армии калибра достаточно для уничтожения зарытых глубоко в землю железобетонных бункеров. Пятиметровое орудие отправляет 230-килограммовые мины размером с человека на расстояние в 20 километров. 

Помимо обычных боеприпасов в арсенал «Тюльпана» входят термоядерные мины мощностью две килотонны.

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Страны
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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