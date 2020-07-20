На Северном Кавказе развернули термоядерные «Тюльпаны»

В ходе внезапной проверки боевой готовности в Ингушетии произошло развертывание подразделений артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии.
Дивизионы совершили марш на позиции для выполнения боевых задач.
«По замыслу операции огневой удар одновременно нанесут подразделения реактивных систем залпового огня «Ураган» и дивизионы «Смерч» при поддержке подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных пушек «Малка», - сообщили РГ в пресс-службе Южного военного округа.
Огневой мощи минометов самого крупного в российской армии калибра достаточно для уничтожения зарытых глубоко в землю железобетонных бункеров. Пятиметровое орудие отправляет 230-килограммовые мины размером с человека на расстояние в 20 километров.
Помимо обычных боеприпасов в арсенал «Тюльпана» входят термоядерные мины мощностью две килотонны.