Минобороны показало видео с внезапной проверки боеготовности войск

Минобороны России в субботу, 18 июля, продемонстрировало кадры внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил РФ.

В частности, на видео попал выход в море кораблей Каспийской флотилии, развертывание медицинского отряда спецназначения ЮВО и выдвижение подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Ожидается, что внезапная проверка боеготовности войск закончится 21 июля. Всего запланировано более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.

Ранее 18 июля Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности войск.

Вместе с тем официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уже успела осудить Россию за несоблюдение условий прозрачности при проведении проверки боеготовности.

О внезапной проверке боеготовности войск сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин.