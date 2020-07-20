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Газета.ru

"Сдержать конфликт": США заявили о превосходстве в ядерной сфере

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Источник изображения: gazeta.ru

Глава Пентагона заявил о превосходстве США в ядерной сфере

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты обладают превосходством в ядерной сфере перед своим потенциальным противником. Кроме того, власти страны намерены сохранять его, модернизируя оружие и систему командования. Это, по словам министра обороны, необходимо для сдерживания потенциальных конфликтов. Но в случае необходимости США должны быть готовы "воевать и одержать победу".

В сфере ядерных вооружений США имеют превосходство над потенциальным противников, власти этой страны намерены сохранять планку, заверил американский министр обороны Марк Эспер.

"Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов. Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство", - сказал глава Пентагона.

Такое заявление он сделал во время виртуальной встречи с личным составом, а также гражданскими служащими Пентагона и членами их семей.

"Факт заключается в том, что мы модернизируем свои [стратегические] бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и [несущие ядерные ракеты] подводные лодки. Они станут не просто более мощными, чем у наших конкурентов и противников», - пообещал он.

Эспер добавил, что американским военным необходимо «модернизировать систему командования, управления и связи в своих ядерных [силах]». «Мы вкладываем в это много денежных средств. Важно продолжать проводить модернизацию и рекапитализацию [арсенала] ядерного сдерживания", - обратил внимание министр обороны США.

По его словам, американские власти собираются придерживаться такой стратегии исключительно в целях сдерживания потенциальных вооруженных конфликтов. "Если у вас имеется боеспособная триада, то вы в состоянии сдерживать конфликт, угрозы Соединенным Штатам. В конце концов, мы именно этого и хотим [добиться]: сдержать конфликт, сдержать войну.

А в случае провала таких усилий мы хотим быть в состоянии воевать и одержать победу", - пояснил Эспер.

Ранее стало известно, что уже осенью концерн Northrop Grumman получит $85 млрд из военного бюджета США на создание межконтинентальной баллистической ракеты, которую ее создатели позиционируют как принципиально новое оружие, передает РИА «Новости».

Предполагается, что к середине 30-х годов этого века она полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III, которые находятся в составе сил стратегического сдерживания США. Проект новой ракеты обозначили как "оружие стратегического сдерживания наземного базирования". Отмечается, что она сможет простоять на службе у ВВС США 50 лет, то есть до 2080 года.

«Ракета будет трехступенчатой, твердотопливной, с дальностью не менее 15 тысяч километров. Высокую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо», - отмечает агентство.

В целом, США делали упор на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и крылатые боеприпасы стратегической авиации, не уделяя внимания замене ракет шахтного базирования.

В России тем временем МБР наземного базирования были в приоритете при создании ядерной триады. Это самое мощное и многочисленное оружие арсенала российской армии, добавляет РИА «Новости». Одним из лучших примеров такого оружия, созданного в России, являются комплексы РС-28 "Сармат". Эти ракеты могут поражать цель на расстоянии от 16 до 18 тыс. км, забрасывая на территорию вероятного противника свыше десяти боевых блоков.

Несколькими днями ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в случае наращивания американской стороной своего ядерного потенциала России придется прибегнуть к тем же мерам.

"Это будет означать только одно: если ядерные потенциалы ничем не ограничиваются (а мы ограничивали их с США еще с брежневских времен), то они начинают наращиваться. И если их наращивают наши друзья из-за океана, естественно, нам придется принимать симметричные или асимметричные решения», - сказал он в интервью kp.ru.

Эти решения, по заверению Медведева, будут направлены на нейтрализацию потенциала США.

Между Россией и США был заключен ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), но он прекратил свое существования из-за выхода США. Вашингтон обвинил Москву в несоблюдении положений этого соглашения.

На сегодняшний день между США и Россией заключен только один договор об ограничении вооружений - СНВ-3. Он истекает в феврале следующего года. Ранее американские власти сообщили о своем намерении выйти из него, но впоследствии выставили ряд требований, исполнение которых могло бы привести к продлению соглашения. Так, Вашингтон хочет, чтобы Пекин был привлечен к переговорам с Москвой по продлению СНВ-3.


Ангелина Мильченко

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Компании
Northrop Grumman
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Minuteman
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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