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Известия.ru

«Роскосмос» подтвердил информацию NASA о «сверхбыстром» полете к МКС

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

«Роскосмос» в субботу, 18 июля, подтвердил данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о «сверхбыстрой» схеме полета к МКС грузового корабля «Прогресс МС-15».

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован в 17:26 мск 23 июля 2020 года. Его полет к Международной космической станции пройдет по так называемой «сверхбыстрой» двухвитковой схеме, стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента намечена в 20:47 мск ±3 мин. Он доставит запасы топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме», — говорится на сайте госкорпорации.

Таким образом, время полета корабля «Прогресс МС-15» до МКС составит 3 часа 21 минуту. Месяц назад аналогичные данные представило NASA, сообщает «РИА Новости».

Это будет уже пятый вылет «Прогресса» к станции с использованием сверхбыстрой трехчасовой схемы. В перспективе ее планируют применять на пилотируемых кораблях «Союз», которые пока летают к МКС по быстрой шестичасовой схеме.

В конце января космонавт Олег Артемьев рассказал о том, что корабль «Союз» с экипажем может впервые достигнуть МКС за три часа уже в конце 2020 года.

Вместе с тем еще в середине декабря прошлого года «Роскосмос» сообщил о планах провести эксперимент в 2020 году по одновитковой схеме полета космических кораблей к станции. Если тест пройдет успешно, то полет до МКС будет составлять всего два часа.

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2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз-2 РН
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