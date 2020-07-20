Новейший БДК «Петр Моргунов» примет участие в главном параде ВМФ России

Новый большой десантный корабль, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), отправился из Балтийска в Кронштадт.

Принято решение, что БДК «Петр Моргунов» должен стать участником главного военно-морского парада страны. При этом, как подчеркивают на ПСЗ «Янтарь», новый корабль примет участие в праздновании Дня ВМФ, не прерывая заводских ходовых испытаний.

26 июля БДК «Петр Моргунов» будет представлять Военно-морской флот России и завод-строитель на Кронштадтском рейде в числе других участников парада. После торжеств сдаточная команда и экипаж приступят к проведению государственных испытаний корабля, сообщили «Военно-промышленному курьеру» в пресс-службе завода «Янтарь».

БДК «Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015-го, спуск на воду – в мае 2018-го.

Головной БДК проекта 11711 «Иван Грен» был передан в состав ВМФ в июне 2018-го. С апреля 2019-го ПСЗ «Янтарь» ведет строительство еще двух БДК модернизированного проекта 11711 – «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)