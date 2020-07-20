В США возмущены «схожестью» китайского стелс-истребителя J-31 с американским F-35

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В американских медиа выразили возмущение в связи с тем, что новейший китайский истребитель J-31 «становится внешне всё более похожим на F-35». В материале Fox News говорится о том, что новые изображения китайского истребителя пятого поколения «свидетельствуют о том, что китайские шпионы продолжают делать своё дело».

Отмечено, что в США активность китайских шпионов, включая специалистов по кибершпионажу, «уже мало кого удивляет». При этом констатируется, что Китай уже «приучил к этому своими действиями», но на шпионаж «нельзя смотреть сквозь пальцы».

В американских СМИ говорится о том, что ещё в 2014 году китайские кибератаки «позволили Пекину заполучить некоторые важные технологии, которые США реализовали на своих истребителях F-35». Также приводится выдержка из доклада Пентагона от 2018 года, где говорится, что определённое сходство стелс-истребителя J-31 с F-35 «вероятно, является продуктом китайского шпионажа против Соединённых Штатов».

В то же время добавляется, что, по меньшей мере, один компонент Китаю скопировать не удаётся. Речь идёт о двигателях. В качестве примера приводится однодвигательные варианты американского F-35 и двухдвигательный J-31.

Эксперты призывают американские власти «положить конец китайскому кибершпионажу, позволяющему воровать военные технологии США».

Напомним, что J-31 Китай создаёт в качестве палубного самолёта пятого поколения. Планируется, что такими истребителями будут вооружаться авианосцы, начиная с Type 003. При этом в самом Китае пока говорят о проблемах с двигателями, которые пока не позволяют вывести J-31 на морские испытания.