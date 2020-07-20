Литва выразила обеспокоенность в связи с внезапной проверкой боеготовности ВС РФ

Источник изображения: Минобороны России

Как и ожидалось, проведение в России внезапной проверки боеготовности войск не осталось без комментариев со стороны некоторых соседей. В частности, в литовском правительстве заявили, что «крайне обеспокоены российскими военными маневрами, в которых задействованы десятки тысяч военнослужащих».

В Вильнюсе заявили, что «вызывает беспокойство факт проведения Россией масштабных маневров на фоне продолжающегося вооружённого конфликта на востоке Украине и на фоне резкого обострения ситуации в Закавказье – между Арменией и Азербайджаном».

Нужно подчеркнуть, что Россия проинформировала ОБСЕ о проведении проверки боеготовности войск, сообщив о том, в каких именно зонах будут проводиться военные маневры.

Источник изображения: Минобороны России

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что по решению верховного главнокомандующего внезапная проверка затрагивает войска Южного и Западного военных округов. В маневрах задействованы ВДВ, а также морская пехота Тихоокеанского и Северного флотов. Внезапная проверка при этом рассматривается как важный этап подготовки к учениям «Кавказ-2020».

В общей сложности в маневрах задействованы около 150 тысяч военнослужащих, более 400 самолётов, вертолётов и БПЛА, 106 кораблей и свыше 25 тысяч единиц другой техники.

В МИД и Минобороны России «литовскую озабоченность» на данный момент не прокомментировали.