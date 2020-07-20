МИД Украины: Шесть катеров Mark VI страна получит бесплатно

Источник изображения: topwar.ru

Об очередной «перемоге» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Речь идёт о приобретении Украиной американских патрульных катеров Mark VI.

По словам Кулебы, 6 из 16 американских катеров Украина получит бесплатно. Остальные 10 катеров будут приобретаться за счёт средств военного бюджета страны.

Ранее Госдеп США согласовал украинский запрос на приобретение 16-ти патрульных катеров Mark VI по программе FMS - Foreign Military Sale. Общая стоимость приобретения вместе с вооружениями составит около 600 млн долларов.

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о том, что США вместе с катерами передадут Украине ракетные комплексы малой дальности. Эти комплексы будут размещаться на катерах. Дивизион таких ракетных катеров, по словам Неижпапы, Украина намеревается разместить на Азовском море.

Источник изображения: topwar.ru

Катера Mark VI (Mk VI) имеют длину 26 м. Максимальная скорость – около 40 узлов. Крейсерская скорость – 30 узлов. Дальность хода на крейсерской скорости – 600 морских миль. Катер вооружён 25-мм артиллерийской установкой.

Обзор катеров Mark VI производства США: