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Российская газета

В рамках внезапной проверки войск на юге России проведут более 70 учений

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Источник изображения: Владимир Астапкович/РИА Новости

В войсках Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапной проверки проведут более 70 учений различного уровня. Для тренировок будет задействовано свыше 20 полигонов ЮВО.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, тактические учения пройдут в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на российских военных базах в Южной Осетии и Абхазии. В них примут участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения материально-технического обеспечения соединений и воинских частей ЮВО.

В частности, подразделения спецназа отработают задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований. В том числе будет выполнено десантирование из вертолетов Ми-8 на Кубани, Ставрополье, в Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Специалисты железнодорожных подразделений отработают учебно-боевые задачи по наведению железнодорожных переправ через Волгу в Волгоградской области и реку Лаба в Краснодарском крае.

В Дагестане и Крыму морские пехотинцы Черноморского флота и Каспийской флотилии проведут батальонные тактические учения с высадкой десанта на необорудованное побережье.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" выполнят практические пуски.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) проведут аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелкового соединения и механизированных колонн батальонных тактических групп на марше в Волгоградской области.

В Ростовской области инженерные штурмовые и саперные подразделения проведут тактико-специальные учения по разведке местности и уничтожению диверсионных групп противника, занявших оборону в населенных пунктах.


Александр Степанов

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