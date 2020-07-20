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ТАСС

Шойгу и глава Минобороны Азербайджана обсудили обстановку в Закавказском регионе

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Закир Гасанов
Закир Гасанов.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Meghdad Madadi

Кроме того, министр обороны России проинформировал своего коллегу о начавшейся по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ проверке боевой готовности войск

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе", - отметили в военном ведомстве.

Шойгу и Гасанов обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе касающиеся подготовки к проводимым в августе 2020 года VI Армейским международным играм "АрМИ - 2020" и международному военно-техническому форуму "Армия-2020".

"Также генерал армии Сергей Шойгу проинформировал своего коллегу о начавшейся по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ проверке боевой готовности войск", - отметили в Минобороны.

Разговор министров состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

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