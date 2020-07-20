Посол КНР в Лондоне предостерегает Британию от размещения авианосца в Тихом океане

Лондон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Посол КНР в Великобритании Лю Сяомин в интервью изданию The Times предупредил о негативных последствиях в случае передислокации британского нового авианосца Queen Elizabeth в акваторию Тихого океана.

"Лю Сяомин сказал, что предложенная отправка (корабля - ИФ) это знак ухудшающихся отношений между Китаем и Британией после Brexit, когда Соединенное Королевство становится младшим партнером США", - пишет газета.

"После Brexit, я думаю, Соединенное Королевство хочет играть важную роль в мире. Это не тот способ, с помощью которого можно играть важную роль", - приводит издание слова посла.

По его словам, он будет встревожен, если Британия "ополчится вместе с США против китайцев".

Также посол прокомментировал решение Лондона отказать китайской компании Huawei в праве до 2027 года участвовать в создании британских сетей 5G, подчеркнув, что это приведет к миллиардным потерям Британии за счет отказа Китая в инвестициях. Он напомнил, что пока он занимает пост посла, китайские инвестиции в этой стране выросли с $1 млрд до $20 млрд.

"Теперь все изменилось. Я не думаю, что Huawei все еще заинтересована (вести здесь дела - ИФ). Она планировала вложить за следующие три года $3 млрд в исследования. А теперь ситуация поменялась", - пояснил Лю Сяомин.

Кроме этого, он предупредил о возможных ответных мерах Пекина, если Лондон будет принимать у себя оппозиционных активистов из Гонконга. Однако посол не уточнил, какие действия предпримет Китай.

Лю Сяомин также обвинил ряд функционеров Консервативной партии Британии, группу China Research Group и премьера Бориса Джонсона, который не смог справиться с нажимом Вашингтона и однопартийцев, в формировании новой атмосферы в британо-китайских отношениях.

"Национальные лидеры должны представлять, что в наибольшей степени соответствует интересам их страны. Они не должны поддаваться политическому давлению. Отношения Китая и Соединенного Королевства слишком важны, чтобы их узурпировали эти антикитайские силы", - резюмировал посол.

Авианосец Queen Elizabeth должен отправиться в плавание по тихоокеанскому региону в 2021 году. Однако ранее британские СМИ сообщали, что военные Великобритании планируют разместить Queen Elizabeth в регионе в рамках формирования международного альянса по противодействию Китаю.