Войти
Интерфакс-АВН

Посол КНР в Лондоне предостерегает Британию от размещения авианосца в Тихом океане

176
0
0
Авианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell /

Лондон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Посол КНР в Великобритании Лю Сяомин в интервью изданию The Times предупредил о негативных последствиях в случае передислокации британского нового авианосца Queen Elizabeth в акваторию Тихого океана.

"Лю Сяомин сказал, что предложенная отправка (корабля - ИФ) это знак ухудшающихся отношений между Китаем и Британией после Brexit, когда Соединенное Королевство становится младшим партнером США", - пишет газета.

"После Brexit, я думаю, Соединенное Королевство хочет играть важную роль в мире. Это не тот способ, с помощью которого можно играть важную роль", - приводит издание слова посла.

По его словам, он будет встревожен, если Британия "ополчится вместе с США против китайцев".

Также посол прокомментировал решение Лондона отказать китайской компании Huawei в праве до 2027 года участвовать в создании британских сетей 5G, подчеркнув, что это приведет к миллиардным потерям Британии за счет отказа Китая в инвестициях. Он напомнил, что пока он занимает пост посла, китайские инвестиции в этой стране выросли с $1 млрд до $20 млрд.

"Теперь все изменилось. Я не думаю, что Huawei все еще заинтересована (вести здесь дела - ИФ). Она планировала вложить за следующие три года $3 млрд в исследования. А теперь ситуация поменялась", - пояснил Лю Сяомин.

Кроме этого, он предупредил о возможных ответных мерах Пекина, если Лондон будет принимать у себя оппозиционных активистов из Гонконга. Однако посол не уточнил, какие действия предпримет Китай.

Лю Сяомин также обвинил ряд функционеров Консервативной партии Британии, группу China Research Group и премьера Бориса Джонсона, который не смог справиться с нажимом Вашингтона и однопартийцев, в формировании новой атмосферы в британо-китайских отношениях.

"Национальные лидеры должны представлять, что в наибольшей степени соответствует интересам их страны. Они не должны поддаваться политическому давлению. Отношения Китая и Соединенного Королевства слишком важны, чтобы их узурпировали эти антикитайские силы", - резюмировал посол.

Авианосец Queen Elizabeth должен отправиться в плавание по тихоокеанскому региону в 2021 году. Однако ранее британские СМИ сообщали, что военные Великобритании планируют разместить Queen Elizabeth в регионе в рамках формирования международного альянса по противодействию Китаю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
США
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
Похожие новости
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
15.07.2020
СМИ: Британия планирует отправить авианосец для противостояния Китаю
06.04.2018
"Адмирал Кузнецов" признан худшим авианосцем в мировой истории
13.12.2017
Хочешь мира — готовься к войне
09.11.2016
Министр обороны Франции размышляет о втором авианосце и иронизирует над "Адмиралом Кузнецовым"
30.03.2015
Фолклендский комплекс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 06:32
  • 8
Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду
  • 20.07 04:28
  • 39
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 20.07 03:30
  • 1
В России создали вертолетный беспилотник "Грач"
  • 20.07 02:31
  • 1
Объявленная Россией внезапная проверка войск нарушает ее обязательства по прозрачности, заявляют в НАТО
  • 20.07 02:16
  • 2
Состояние работ по утилизации атомных подводных лодок в России
  • 20.07 01:31
  • 29
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 20.07 00:17
  • 6
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет "Циркон"
  • 19.07 23:57
  • 12
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 19.07 23:39
  • 3
Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО
  • 19.07 23:29
  • 2
Президент Эстонии: «Понимаю, почему Швеция так поступила» (Die Welt, Германия)
  • 19.07 23:26
  • 11
Программа NGSW: армии США предлагают новый патрон 6,8 мм с полимерной гильзой
  • 19.07 20:19
  • 3
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
  • 19.07 16:21
  • 1
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
  • 19.07 15:44
  • 1
Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»
  • 19.07 15:25
  • 42
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин