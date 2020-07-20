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WarSpot

Армия Таиланда получила «Чёрную вдову»

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Источник изображения: warspot.ru

Королевская армия Таиланда может вооружиться отечественным бронетранспортёром. Вчера, 17 июля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Институт оборонных технологий Таиланда передал военным Black Widow Spider 8×8 для испытаний.

Black Widow Spider — восьмиколёсный полноприводный бронетранспортёр, способный передвигаться как по суше, так и по воде. Скорость движения БТР по земле достигает 100 км/ч, а форсировать водоёмы «Чёрная вдова» может с помощью двух гребных винтов, расположенных в её кормовой части и разгоняющих машину до 8 км/ч. БТР-амфибия впервые был продемонстрирован широкой публике на выставке Defense and Security 2015.

Бронетранспортёр Black Widow Spider 8×8

Источник изображения: armyrecognition.com

В течение года армия Таиланда будет испытывать машину, после чего будет приниматься решение о серийных закупках. В Институте оборонных технологий Таиланда (DTI), разработавшем новый БТР, указывают, что Black Widow Spider оснащён современными электронными системами, мощным вооружением и отличным бронированием, что позволит ему не только быть принятым на вооружение Королевской армии Таиланда, но и конкурировать на международном рынке с новейшими разработками европейских производителей.

Бронетранспортёр Black Widow Spider 8×8

Источник изображения: armyrecognition.com

Бронирование машины соответствует четвёртому уровню по классификации STANAG 4569, что позволяет выдерживать попадания из пулемёта калибра 14,5 мм. Black Widow Spider может оснащаться различными дистанционно управляемыми боевыми модулями, в том числе с 30-мм пушкой. Экипаж боевой машины состоит из трёх человек (командира, водителя и наводчика), ещё до девяти бойцов могут разместиться в пассажирском отсеке.

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Страны
Таиланд
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