Президент Эстонии хочет возглавить крестовый поход против России и Китая

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, считает, что имея «непредсказуемых» соседей и партнёров, нужно быть хорошо подготовленным к любой ситуации.

Как пишет RT, в интервью немецкой газете Die Welt Кальюлайд призвала Европу активнее вкладываться в оборону и вооружаться против России и Китая: по ее мнению, европейцы должны сами иметь возможность постоять за себя в случае необходимости.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится у власти примерно столько же времени, как Дональд Трамп — и с тех самых пор она призывает Европу лучше вооружаться против России, пишет немецкая газета Die Welt.

В отличие от Германии, Эстония выполняет требование НАТО и тратит на армию 2% ВВП. В интервью изданию Кальюлайд рассказала, что из-за этого у неё возникает ощущение несправедливости. «2% ВВП для Эстонии - это не меньше, чем 2% для всех остальных стран», — подчеркнула президент Эстонии в беседе с журналистом Die Welt.

В то же время она подчеркнула, что пока неизвестно, будут ли американские войска, которые США намерены вывести из Германии, действительно размещены в Польше, так что сейчас нельзя говорить о том, что это решение Трампа — наказание для Берлина за невыполнение квоты НАТО по расходам. Кроме того, на данный момент своё влияние активно наращивает Китай, и в Азии есть другие проблемные регионы, поэтому США хватает трудностей.

По её мнению, чтобы излучать сигнал силы, нужны не только дипломатические, но и определённые военные мощности. Ситуация в том, что касается угроз, изменилась: «Россия непредсказуема», а кроме того, НАТО несёт ответственность и за часть Ближнего Востока, присутствуя в Афганистане и в Ираке, напомнила лидер Эстонии. По её словам, развитие отношений с некоторыми государствами шло не в лучшую сторону. «Когда имеешь непредсказуемых партнёров, надо быть настолько же готовым, как и они, - убеждена Кальюлайд. — Численность и вооружений, и военных, которые десять лет назад присутствовали на восточном фланге НАТО только во время крупных российских учений, теперь стали нормой».

Что касается санкций в отношении России, президент Эстонии не считает их бессмысленными. По её замечанию, сейчас идёт седьмой год с тех пор, как Россия «аннексировала» Крым, однако в случае Эстонии понадобилось 50 лет, чтобы завершилась российская оккупация — поэтому в этом деле «очень важно стратегическое терпение».