США перебросили на остров Гуам два стратегических бомбардировщика B-1B

Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer прибыли на авиабазу Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, сообщили ВВС США.

Бомбардировщики, поднявшиеся с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота, после транстихоокеанского перелета по пути на Гуам провели совместные учения с истребителями F-15 ВВС Сил самообороны Японии над акваторией Японского моря, готовится в сообщении Командования ВВС США на Тихом океане.

По имеющимся данным, полеты проходили к юго-востоку от российского Приморского края.

"Два бомбардировщика... направлены для поддержки усилий сил ВВС на Тихом океане по проведению учений с союзниками, партнерами и объединенными силами, а также для выполнения миссий стратегического сдерживания в целях обеспечения основанного на праве международного порядка в регионе", - отметили американские военные.

Накануне командование Тихоокеанского флота США сообщило, что американские атомные авианосцы США Ronald Reagan и Nimitz возобновили совместное патрулирование в Южно-Китайском море.

"Авианосные ударные группы во главе с авианосцами Nimitz и Ronald Reagan проводят операции в Южно-Китайском море, где это позволяет международное право, чтобы подтвердить нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, международному порядку, основанному на праве, а также нашим союзникам и партнерам в регионе", - заявил командующий авианосной ударной группой авианосца Nimitz Джим Кирк.

При этом подчеркивается, что "присутствие двух авианосных групп в Южно-Китайском море не является реакцией на какие-либо конкретные политические или мировые события".

На фоне обострения отношений между США и Китаем, 4-5 июля эти авианосные группы уже проводили учения в Южно-Китайском море. В них также был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.