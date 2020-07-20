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Российская газета

Корабли ТОФ провели тренировку по установке сложной минной позиции

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БПК Адмирал Виноградов
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
Источник изображения: Минобороны РФ

Разнородная минно-заградительная группа кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота выполнила постановку сложной минной позиции.

Упражнение выполняли большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" во взаимодействии с морской авиацией флота.

- Практические действия осуществлялись тихоокеанцами в темное время суток в одном из полигонов боевой подготовки в Японском море по заданным координатам. Корабли решали задачу, соблюдая режим светомаскировки, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Экипаж противолодочного самолёта ИЛ-38 также выполнил постановку мин по данным, пученным от надводных кораблей. Корабли продолжают выполнять задачи боевой подготовки в морских полигонах флота.


Юлия Гарднер

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Страны
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Ил-38
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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