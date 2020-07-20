Корабли ТОФ провели тренировку по установке сложной минной позиции

Разнородная минно-заградительная группа кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота выполнила постановку сложной минной позиции.

Упражнение выполняли большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" во взаимодействии с морской авиацией флота.

- Практические действия осуществлялись тихоокеанцами в темное время суток в одном из полигонов боевой подготовки в Японском море по заданным координатам. Корабли решали задачу, соблюдая режим светомаскировки, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Экипаж противолодочного самолёта ИЛ-38 также выполнил постановку мин по данным, пученным от надводных кораблей. Корабли продолжают выполнять задачи боевой подготовки в морских полигонах флота.

Юлия Гарднер