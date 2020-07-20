РСЗО «Торнадо-С» подключились к внезапной проверке войск на юге России

Реактивное соединение Южного военного округа в Астраханской области, оснащенное РСЗО «Торнадо-С», совершает марш в назначенные районы для отработки задач в рамках внезапной проверки ВС России, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Расчеты РСЗО "Торнадо-С" в составе дивизионов совершают марш в назначенные районы на полигон Капустин Яр Астраханской области, где выполнят мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии. В районах огневых позиций артиллеристам предстоит выполнить мероприятия по развертыванию комплексов в боевое положение с марша на неподготовленных позициях и их маскировку", – приводит текст сообщения пресс-службы ЮВО ТАСС.

По данным пресс-службы ЮВО, военнослужащим предстоит отработать поражение позиционных районов комплексов противовоздушной обороны и высокоточного оружия условного противника с использованием имитируемых полноразмерных мишеней. Кроме того, военными будет выполнен комплекс задач с многократной сменой огневых позиций, а также ведения контрбатарейной борьбы.

В пятницу президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к внезапной проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В Минобороны уточнили, что внезапная проверка войск продлится до 21 июля.

Антон Никитин