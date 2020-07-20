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Советский космонавт рассказал о шоке американских коллег от туалета на «Союзе»

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Владимир Джанибеков
Владимир Джанибеков.
Источник изображения: Виталий Белоусов / РИА Новости

Астронавты НАСА были шокированы, когда увидели туалет на советских космических кораблях «Союз». Такими воспоминаниями на торжественном мероприятии к годовщине стыковки «Союза» и «Аполлона» поделился дважды Герой СССР, летчик-космонавт Владимир Джанибеков. Его слова цитирует РИА Новости.

«Элементарно: дырочка, пи-пи через клапан. У [Анатолия] Филипченко (член дублирующего экипажа — «Прим. "Ленты.ру"») спрашивают: какой размер выходного устройства? Он пишет: "XXXL". Дамы выстраиваются в очередь за автографом к Анатолию Васильевичу. [Алексей] Леонов в стороне отдыхает», — рассказал Джанибеков.

Как отмечает агентство, на кораблях «Аполлон» использовались специальные пакеты. Они и сейчас есть на борту МКС в качестве запасного средства. Однако с момента полета Юрия Гагарина в 1961 года в советских кораблях устанавливали туалеты.

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Россия
США
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