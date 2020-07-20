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Новый центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе ОДК-УМПО

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17 июля 2020 года ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) Госкорпорации Ростех открыла новый центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе ПАО "ОДК-УМПО" в Уфе, его проектная мощность - до 350 моторокомплектов в год. Центр, включающий четыре производственных участка, укомплектован сотнями единиц современного цифрового оборудования. В России это первое профильное производство такого масштаба, в его создание инвестировано 8,7 млрд рублей.

В цеху ПАО "ОДК-УМПО", Уфа (с) ПАО "ОДК-УМПО"

Новая промышленная площадка ориентирована на выпуск узлов серийных и перспективных вертолетных двигателей в классе мощности до 5 тыс. л.с. - ВК-2500, ТВ3-117, ВК-650В, ВК-1600В для гражданских и боевых вертолетов, в том числе машин самой массовой в мире серии Ми-8/17, ударных Ми-28 и Ка-52, а также многоцелевых Ка-226Т и Ка-62.

На первом участке изготавливаются и собираются свободные турбины, сопловые аппараты III ступени и сопловые аппараты компрессорной турбины двигателя ВК-2500. Второй участок ориентирован на изготовление деталей, сборочных единиц и узлов камер сгорания. Специализация третьего - средние и мелкие детали из стальных и титановых сплавов. Четвертый будет выпускать коробки приводов из алюминиевых и магниевых сплавов.

"Это современный высокотехнологичный центр, который создан в рамках программы импортозамещения и расширения серийного производства вертолетных двигателей на территории России. Здесь установлено новейшее оборудование, внедрены современные производственные технологии, которые сокращают трудозатраты на 25% и повышают производительность труда. Инвестиции в проект составили 8,7 млрд рублей", - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Центр укомплектован станками с числовым программным управлением, высокотехнологичными обрабатывающими центрами и уникальным оборудованием для сварки и пайки.

Здесь установлены роботизированные комплексы для сварки деталей и узлов в контролируемой атмосфере, уникальная контрольно-испытательная установка для определения расходных характеристик двигателей, созданная специалистами ОДК-УМПО, и другие машины.

В центре также внедрены цифровые технологии для ведения электронного документооборота, автоматизации склада, мониторинга оборудования.

"На новой производственной площадке установлено 310 единиц новейшего оборудования. Уже в следующем году мы планируем выйти на проектную мощность - здесь будут выпускаться до 350 моторокомплектов в год для горячей части вертолетных двигателей ВК-2500 и ТВ3-117. Центр также располагает необходимыми мощностями для участия в проектах международной кооперации - как по разработке двигателей, так и по совместному изготовлению компонентов", - отметил генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

Сейчас в центре работают 350 человек, в перспективе персонал будет увеличен вдвое. В настоящее время ведется набор и обучение сотрудников. Для их подготовки на базе ОДК-УМПО создается Центр профессионального образования авиационного кластера Госкорпорации Ростех - отдельное здание площадью 14,5 тыс. кв. м, где разместятся 150 единиц учебного оборудования. Ежегодно здесь планируется готовить порядка 2 тыс. человек.

Образовательный центр займется подготовкой кадров не только для ОДК-УМПО, но и для других предприятий Ростеха в Башкортостане.

В другом пресс-релизе ГК Ростех, выпущенном в тот же день, сообщается:

Еще одно ключевое направление в сегодняшней деятельности ОДК-УМПО - выпуск деталей для вертолетных двигателей ВК-2500, окончательную сборку которых осуществляет их разработчик - "ОДК‑Климов". Уфимское предприятие отвечает за производство около 32% комплектующих - это более 900 деталей и сборочных единиц для ВК-2500 и ВК-2500П (ПС). Для реализации программы в ОДК-УМПО в 2020 году введены в строй четыре современных производственно-технологических центра.

(с) ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

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