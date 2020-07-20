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bmpd.livejournal.com

Модернизация Новосибирского авиационного завода имени Чкалова

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Как сообщил веб-ресурс Сибкрай.ру , на муниципальном портале Новосибирска было опубликовано разрешение от 15 июля 2020 года на работы по третьему этапу реконструкции Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова. Работы будет проводить ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой".

В цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой") (с) Влад Некрасов / Коммерсантъ

107 миллиона рублей будет стоить техническое перевооружение и капитальный ремонт производственных цехов № 10, 7 и 24. Помимо этого реконструкции подвергнутся объекты энергетической инфраструктуры и компрессорная станция.

Полная сметная стоимость составит два миллиарда рублей. Отметим, что смета рассчитывалась по ценам 2015 года - именно тогда планировался первый этап реконструкции цехов авиазавода.

Закончить работы "Сухой" должен будет до 15 января 2022 года.

В свою очерель, газета "Коммерсантъ" дополняет, что ранее реконструкцией авиапредприятия занималась московская компания "Строй групп".Стоимость двух первых этапов реконструкции составила 1,5 млрд руб. На эти деньги был реконструированы цеха по изготовлению воздухозаборника, мотогондолы, поворотных узлов крыла, установлен фундамент для металлообрабатывающего оборудования, оборудования для термической обработки материалов, снесена ветхая пристройка, вынесены инженерные сетей и др.

Комментарий bmpd. Можно предположить, что работы по модернизации Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой") связаны прежде всего с планами значительного субподрядного участия завода в программе серийного производства перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Известно, в частности, что НАЗ должен будет изготавливать переднюю часть фюзеляжа ПАК ДА с кабиной экипажа.

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Компании
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
ПАК ДА
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