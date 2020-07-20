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Известия.ru

Расчеты «Торнадо-С» проведут учения в рамках внезапной проверки

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Боевая машина 9А54 модернизированной 300-мм реактивной системы залпового огня 9К515 "Торнадо-С"
Боевая машина 9А54 модернизированной 300-мм реактивной системы залпового огня 9К515 "Торнадо-С".
Источник изображения: popmeh.ru

Реактивное соединение Южного военного округа (ЮВО) в Астраханской области, которое оснащено реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», отработает задачи по подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии в рамках внезапной проверки ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что расчеты «Торнадо-С» в составе дивизионов совершают марш в назначенные районы на полигон Капустин Яр. Там они выполнят мероприятия по развертыванию, а также обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии.

Кроме того, артиллеристам предстоит показать маскировку комплексов, развертывание их в боевое положение, а также отработать поражение позиционных районов комплексов ПВО и высокоточного оружия условного противника с использованием полноразмерных мишеней, пишет ТАСС.

Проверка началась ранее, в пятницу. Соответствующее распоряжение дал президент страны Владимир Путин. По итогам мероприятия будет дана оценка способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны.

Всего в рамках проверки пройдет более 50 боевых учений, в которых примут участие порядка 150 тыс. человек, 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов. Маневры будут отрабатываться на 52 полигонах на земле и воде.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь поручил обеспечить строгое соблюдение правил безопасности, сохранность оружия и государственной собственности.

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